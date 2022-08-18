Тегеран, 18 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Статистическое управление Европейского союза (Евростат) в своем крайнем отчете объявило, что товарооборот между Ираном и ЕС увеличился на 34 процента в первом полугодии текущего года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 августа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

По сообщению источника, товарооборот между Ираном и 27 членами Европейского союза в первой половине этого года вырос на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 2,555 миллиарда евро.

Евростат подчеркивает, что торговый обмен между Ираном и Европейским союзом с января по июнь 2021 года, как было объявлено в предыдущем докладе, составлял 1,9 миллиарда евро.

Согласно источнику, Германия являлась крупнейшим торговым партнером Ирана среди европейских стран в первой половине текущего года, так как более трети торговли Ирана с ЕС связано именно с данным государством.

Товарооборот Ирана и Германии вырос на 6 процентов в первой половине текущего года до 950 миллионов евро, в то время как за аналогичный период прошлого года товарооборот обеих стран составил 892 миллиона евро.