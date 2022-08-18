Тегеран, 18 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. 17 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 143 160, причем 67 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 67 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 143 160», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 4824 новых случая заражения COVID-19, при этом 995 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 201 750 пациентов из общего числа 7 493 317 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 1428 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 864 327 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 243 498 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.