Тегеран, 18 августа, 2022, 09:08 — ИА Регнум. 17 августа министр финансов Пакистана высоко оценил сотрудничество Тегерана и Исламабада в энергетическом и торговом секторах, подчеркнув, что нынешнее пакистанское правительство преисполнено решимости укреплять связи с Исламской Республикой Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Во время эксклюзивного интервью IRNA накануне заседания Совместной экономической комиссии (JEC) Мифтах Исмаил заявил, что правительство Пакистана во главе с премьер-министром Шахбазом Шарифом готово укреплять связи с Ираном во всех секторах, особенно в двусторонней торговле.

Он отметил, что Пакистан предложил во время предыдущего срока полномочий правительства увеличить объем двусторонней торговли до 500 миллионов долларов или евро путем торговли в местных валютах.

«Я попросил управляющего пакистанским государственным банком поговорить с иранским коллегой как можно раньше, чтобы реализовать эту инициативу», — сказал министр финансов Пакистана.

Он подчеркнул: «Я думаю, что между Ираном и Пакистаном должно быть больше туристических маршрутов, чтобы облегчить торговлю. В Белуджистане должно быть предоставлено больше возможностей для путешественников, а расширение обменов, безусловно, будет способствовать укреплению торговли между Ираном и Пакистаном».