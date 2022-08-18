Тегеран, 18 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. 17 августа министр нефти Исламской Республики Иран Джавад Овджи заявил, что на Кубу была направлена группа экспертов для тушения пожара в резервуарах для хранения сырой нефти. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

12019 Пожар

Овджи сделал это заявление в кулуарах заседания кабинета министров, выступая перед журналистами в Тегеране.

Иранский министр сообщил, что на прошлой неделе недалеко от Гаванызагорелся резервуар для хранения сырой нефти, поэтому Исламская Республика Иран, которая сотрудничает с латиноамериканской страной в этом отношении, направила группу специалистов с целью тушения пожара и обнаружения резервуаров.

Далее министр отметил, что операция по тушению пожара была своевременной и действенной.

8 августа молния ударила в резервуар для хранения сырой нефти в Матансасе, в 55 милях к востоку от Гаваны, вызвав мощный пожар и взрыв. Более 5000 человек были эвакуированы, свыше 120 человек получили ранения.