Тегеран, 18 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. По словам политолога, Исламская Республика Иран не выдвигала никаких требований или текстов, не связанных с ядерной сделкой 2015 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Реза Садр аль-Хоссейни, эксперт по делам Западной Азии, сообщил IRNA, что иранская группа по переговорам по ядерной программе участвовала в различных сессиях, чтобы представить предложения Тегерана и ответить на вопросы других сторон.

Четыре основных вопроса, включая гарантии, санкции, соглашение о гарантиях и ядерную промышленность, обсуждались в устной или письменной форме с представителями группы 4+1 (Великобритания, Франция, Китай, Россия плюс Германия), однако Исламская Республика не представила никакого текста, не связанного с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), и до сих пор не выдвигала никаких требований, не связанных с ядерной сделкой.

«Администрация Соединенных Штатов вовлечена в парадокс, потому что им нужно вернуться к СВПД из-за того, что администрация Байдена не добилась каких-либо выдающихся достижений во внешней политике», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул: «Другой момент заключается в том, что администрация президента Джо Байдена не смогла контролировать внутриполитическое лобби, поэтому она сталкивается с неспособностью принимать реальные решения».