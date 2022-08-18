Киев, , 07:14 — REGNUM Последний шанс навредить России и нанести ущерб мировой экономике могут использовать США на фоне своего поражения в противостоянии с Москвой. Об этом рассказал 18 августа бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своём телеграм-канале.

Илья Кива Zagittya.com.ua

По мнению Кивы, такой крайней мерой, которую может использовать Белый дом, будет перевыпуск долларовых купюр.

«Проигрывая Москве, Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России, нанесения ущерба мировой экономике и возможностью частичного списания своих долгов — объявить о начале выпуске новых долларовых банкнот и начать обмен на старые, по удобным для себя правилам», — пояснил Кива.

Экс-депутат Рады уточнил, что такой шаг позволит США усилить зависимость тех стран, которые используют доллар в качестве основного актива.

Всем жителям Украины и России Кива дал совет хранить свои сбережения в российских рублях, именно российский рубль Кива назвал «самой защищённой валютой в мире».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-депутат Рады Кива рассказал о подготовке киевским режимом операции по подрыву Запорожской АЭС.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший депутат Рады Заявил о подготовке Киевом подрыва Запорожской АЭС