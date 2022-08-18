Киев, 18 августа 2022, 07:14 — REGNUM Последний шанс навредить России и нанести ущерб мировой экономике могут использовать США на фоне своего поражения в противостоянии с Москвой. Об этом рассказал 18 августа бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своём телеграм-канале.

Илья Кива
Илья Кива
Zagittya.com.ua

По мнению Кивы, такой крайней мерой, которую может использовать Белый дом, будет перевыпуск долларовых купюр.

«Проигрывая Москве, Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России, нанесения ущерба мировой экономике и возможностью частичного списания своих долгов — объявить о начале выпуске новых долларовых банкнот и начать обмен на старые, по удобным для себя правилам», — пояснил Кива.

Экс-депутат Рады уточнил, что такой шаг позволит США усилить зависимость тех стран, которые используют доллар в качестве основного актива.

Всем жителям Украины и России Кива дал совет хранить свои сбережения в российских рублях, именно российский рубль Кива назвал «самой защищённой валютой в мире».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-депутат Рады Кива рассказал о подготовке киевским режимом операции по подрыву Запорожской АЭС.

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