Челябинск, , 07:12 — REGNUM ​​​​​​​В Челябинской области за июль уровень годовой инфляции составил 12,9%. Об этом сообщает Уральское главное управление Банка России.

Инфляция © ИА REGNUM

В июне этот показатель равнялся 13,8%. Таким образом, годовая инфляция замедляется. Причиной этого стало расширение предложения товаров и сокращение издержек производителей. Также повлияли охлаждение спроса, сильно выросшего в марте, и укрепление рубля.

Отмечено уменьшение темпа роста цен на бананы, апельсины, груши и лимоны. А овощи из борщевого набора теперь стали дешевле, нежели год назад.

На рынке непродовольственных товаров подешевели некоторые стройматериалы. А в сфере услуг сократились темпы удорожания мужских и женских стрижек и стоимости туров в Турцию. На это повлияло укрепление рубля.