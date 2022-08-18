Тегеран, , 10:11 — REGNUM 17 августа министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Эззатолла Заргами заявил, что за 11 месяцев Иран посетили более 2 900 000 иностранных туристов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая на государственном телевидении Ирана, Заргами заявил, что за последние 11 месяцев, особенно после переоформления виз, более 2,9 миллиона иностранных туристов посетили Иран. Он также подчеркнул, что число иностранных туристов быстро растет.

Заргами сообщил: «По данным Всемирной туристской организации (ВТО), индустрия туризма вернется к нормальной ситуации до пандемии COVID-19 к концу 2024 года, а индустрия туризма в Иране вернётся в нормальное русло даже раньше этой даты».

Ранее Заргами также заявил, что администрация Исламской Республики рассматривает возможность отмены визовых требований для зрителей, путешествующих между Катаром и Ираном во время чемпионата мира по футболу 2022 года.