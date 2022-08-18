Тегеран, 18 августа, 2022, 09:17 — ИА Регнум. 17 августа спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф подчеркнул, что современные Соединенные Штаты — это те же США, что и во времена иранского государственного переворота 1953 года, поскольку «уровень и глубина высокомерного взгляда Вашингтона в отношениях с другими странами, включая Иран, ничуть не изменились». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Khamenei.ir Мухаммед Багер Калибаф

Калибаф выступил с речью на заседании парламента, приуроченном к годовщине репатриации иранских военнопленных из Ирака 17 августа 1990 года.

Что касается государственного переворота 1953 года под руководством США, спикер отметил, что у иранского народа в памяти остаётся длинный список враждебности, нелояльности, грабежей, преступлений и вмешательства иностранных держав, в частности США, что раскапывает истинную природу высокомерных держав.

«Переворот 1953 года — один из вопиющих и неоспоримых примеров, который показывает, что гегемонистской державе наплевать на демократию и свободу всякий раз, когда высокомерная власть видит, что она теряет свои интересы; таким образом, она подрывает независимость других стран», — подчеркнул спикер.

«Следовательно, отношение США к другим странам, таким как Иран, не изменилось, и даже ухудшалось изо дня в день, чтобы вынашивать более изощренные заговоры и поставить на колени независимые государства», — сказал Калибаф.

По словам чиновника, США заплатили определенным людям за инициирование государственного переворота 1953 года в Иране и не жалели усилий для ликвидации идеологии Исламской революции.