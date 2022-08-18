Бурейский район, , 07:10 — REGNUM Утверждено обвинительное заключение по делу, возбуждённому в отношении бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела управления ГИБДД по Бурейскому району Амурской области. Его будут судить по двум статьям УК РФ — за злоупотребление полномочиями и получение взяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе прокуратуры Приамурья.

Обвиняемый попытался передать полицейскому взятку в 30 тысяч рублей Калужское региональное следственное управление СК России

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Мужчину обвиняют в том, что он дважды получал взятку в размере 20 тыс. рублей за учёт результатов экзамена на получение прав, который не был сдан. Экс-начальник подписал подложные экзаменационные листы, подтверждавшие теоретические знания и практические умения претендентов на право вождения автомобиля.

Наказание инспектору определит Бурейский районный суд. Мужчине грозит заключение на срок до восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-сотрудника ГИБДД Воронежской области обвиняют в получении взяток в Башкирии за восстановление прав на получение водительских удостоверений после их лишения. Деньги он получал через посредников, суммы взяток варьировались от 20 до 40 тыс. рублей.