Тегеран, , 11:09 — REGNUM 17 августа министр дорог и городского развития Ирана заявил, что бартерный обмен является одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться на его переговорах в Пакистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Ростан Кассеми сделал это заявление во время выступления перед IRNA в Исламабаде (Пакистан). Кассеми прибыл в пакистанскую столицу, чтобы принять участие в 21-м заседании совместной экономической комиссии.

Как объявил иранский министр, его переговоры с пакистанскими официальными лицами должны быть сосредоточены на промышленности, энергетике и транспорте.

Кассеми отметил, что Исламская Республика Иран готова расширять сотрудничество с восточным соседом в сферах энергетики, банковского дела и бартерной торговли.

Далее он подчеркнул, что проведение совместных заседаний комиссии является ключевым способом расширения сотрудничества между странами и выполнения двусторонних соглашений.

Что касается двухдневной совместной экономической комиссии Ирана и Исламабада, министр сообщил, что на второй день обе стороны должны подписать различные соглашения.