Тегеран, , 08:07 — REGNUM 17−18 августа в Исламабаде состоится 21-е заседание Совместной экономической комиссии (JEC) Исламской Республики Иран и Пакистана, в котором примет участие министр дорог и городского развития Ирана Ростам Кассеми. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Кассеми прибыл в Исламабад, чтобы возглавить иранскую делегацию, в то время как министр торговли Пакистана Навид Камар возглавит пакистанскую делегацию на 21-м заседании JEC.

Находящийся с визитом иранский министр дорог и городского развития также проведет важные встречи с пакистанскими официальными лицами в кулуарах заседания JEC.

Последнее заседание Ирано-пакистанской совместной экономической комиссии состоялось в 2016 году в Тегеране, в связи с чем настала очередь Исламабада принять новый раунд Совместной экономической комиссии.

Ожидается, что между делегациями высокого уровня Ирана и Пакистана состоятся переговоры относительно механизма бартерной торговли, активизации приграничных рынков, облегчения экспорта и импорта, укрепления транзитных и транспортных связей и расширения контактов между народами двух стран.