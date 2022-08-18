Челябинск, 18 августа, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Студенты из ДНР и специалисты культурно-досугового центра «Юность» Волновахи посетили Челябинскую область. Об этом сообщает южноуральское главное управление молодёжной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Гости познакомились с работой управления и молодёжного ресурсного центра. Также они посетили туристические объекты области, музеи, новые модельные библиотеки, природные красоты Златоуста и увидели обломок метеорита, упавшего в Челябинской области в 2013 году.

«Будем продолжать сотрудничество с нашими подшефными территориями», — пообещала глава управления Светлана Калимуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участники из ДНР были гостями форума «Утро», прошедшего в Югре. Их поездку в Челябинск анонсировал губернатор Алексей Текслер.