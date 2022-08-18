Богота, , 06:56 — REGNUM Администрация президента Колумбии Густаво Петро направит предложение в Сенат республики об увеличении государственного бюджета на 2023 год для расширения социальных программ, заявил журналистам колумбийский министр финансов Хосе Антонио Окампо.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Проект бюджета на 2023 год, который был представлен в июле предыдущим правительством страны, составил 391,4 трлн песо ($92,8 млрд), что на 11,7% выше, чем в 2022 году.

Окампо отметил, что указанной суммы недостаточно для покрытия новых социальных инициатив, выдвинутых недавно избранным главой государства и касающихся введения мер по борьбе с голодом, отмены платы за обучение в государственных университетах, а также предоставления помощи пожилым людям, которым не выплачивают пенсии.

Кроме того, государству требуется еще 12 трлн песо ($2,84 млрд) для покрытия дефицита Колумбийского фонда стабилизации цен на топливо (FEPC).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа министр финансов Мексики Роджелио Рамирес де ла О заявил, что мексиканские власти предпримут новые меры для борьбы с ростом инфляции в стране.

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