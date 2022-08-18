Богота, 18 августа, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Администрация президента Колумбии Густаво Петро направит предложение в Сенат республики об увеличении государственного бюджета на 2023 год для расширения социальных программ, заявил журналистам колумбийский министр финансов Хосе Антонио Окампо.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Проект бюджета на 2023 год, который был представлен в июле предыдущим правительством страны, составил 391,4 трлн песо ($92,8 млрд), что на 11,7% выше, чем в 2022 году.

Окампо отметил, что указанной суммы недостаточно для покрытия новых социальных инициатив, выдвинутых недавно избранным главой государства и касающихся введения мер по борьбе с голодом, отмены платы за обучение в государственных университетах, а также предоставления помощи пожилым людям, которым не выплачивают пенсии.

Кроме того, государству требуется еще 12 трлн песо ($2,84 млрд) для покрытия дефицита Колумбийского фонда стабилизации цен на топливо (FEPC).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа министр финансов Мексики Роджелио Рамирес де ла О заявил, что мексиканские власти предпримут новые меры для борьбы с ростом инфляции в стране.

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