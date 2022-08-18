Челябинск, 18 августа, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Челябинской области урожайность зерновых и масличных культур находится на отметках выше уровней 2021 года. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Зерновые

Согласно оперативным данным, по зерновым превышение составляет шесть центнеров с гектара. По семенам масличных — девять центнеров.

Добавим, в Уральском ФО Челябинская область занимает первое место по яровому севу. Масличных было посеяно 363 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале планируют убрать не меньше 1 млн 900 тыс. тонн зерна. Это больше, чем в 2021 году, в два раза.