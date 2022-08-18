Вашингтон, 18 августа, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Крупнейшие страны Европы в июле, впервые после начала спецоперации на Украине, не стали давать новых двухсторонних военных обещаний Киеву. Об этом 17 августа сообщает издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

Уточняется, что военная поддержка Украины со стороны европейских держав начала снижаться уже с апреля текущего года. Автор публикации отмечает, что военная помощь Киеву уменьшается как раз в момент, когда украинская власть анонсировала решающее контрнаступление.

Отмечается, что это может служить подтверждением тому, что крупные европейские державы не успевают за военной помощью, которая поступает из Великобритании, США, а также через Польшу.

«Несмотря на то, что боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», — пояснил директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш.

Также Требеш рассказал о встрече западных союзников в Копенгагене, целью которой было решение вопросов по усилению вооружённых сил Украины. Как указал Требеш, итоговая цифра финансирования, выделенного для военных целей, «мизерна по сравнению с тем, что обсуждалось на предыдущих конференциях».

Европейский военный аналитик Даниэль Фиотт в свою очередь отметил, что обещания ничего не значат, если они не будут реализованы на местах. По мнению Фиотта, ближайшие недели и месяцы станут испытанием политической и экономической репутации Европы.