Кызыл, , 06:49 — REGNUM В Туве указом главы республики возвращается обязательный масочный режим в закрытых помещениях, а также в местах массового пребывания людей на улице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Маски Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Требование будет действовать до особого распоряжения.

Кроме того, жителей призвали соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, соблюдать режим проветривания, использовать бактерицидные лампы и так далее.

«В настоящее время продолжают функционировать кабинеты вакцинации в медицинских организациях республики, пять мобильных прививочных пунктов в Кызыле и Ак-Довураке», — добавили в ведомстве.