Кызыл, 18 августа 2022, 06:49 — REGNUM В Туве указом главы республики возвращается обязательный масочный режим в закрытых помещениях, а также в местах массового пребывания людей на улице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Требование будет действовать до особого распоряжения.
Кроме того, жителей призвали соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, соблюдать режим проветривания, использовать бактерицидные лампы и так далее.
«В настоящее время продолжают функционировать кабинеты вакцинации в медицинских организациях республики, пять мобильных прививочных пунктов в Кызыле и Ак-Довураке», — добавили в ведомстве.