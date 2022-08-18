Кызыл, 18 августа, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Туве указом главы республики возвращается обязательный масочный режим в закрытых помещениях, а также в местах массового пребывания людей на улице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски

Требование будет действовать до особого распоряжения.

Кроме того, жителей призвали соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, соблюдать режим проветривания, использовать бактерицидные лампы и так далее.

«В настоящее время продолжают функционировать кабинеты вакцинации в медицинских организациях республики, пять мобильных прививочных пунктов в Кызыле и Ак-Довураке», — добавили в ведомстве.