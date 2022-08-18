Якутск, 18 августа, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Попытку жителя Якутска вытолкнуть из окна девятого этажа своих малолетних детей следствие сочло истязанием и издевательством. Соответствующее уголовное дело возбуждено в отношении него по статье 117 УК РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СК РФ по региону.

Astrakhanfm.ru Дети в опасности

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Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поставил шестилетнего сына и четырёхлетнюю дочь на подоконник, кричал на них и угрожал сбросить вниз. Крики услышал прохожий, который вызвал полицию.

Сейчас дети находятся в реабилитационном центре. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина рассказал, что воспитывал детей один. Их мать ушла из дома.