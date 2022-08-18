Абуджа, , 06:39 — REGNUM Экономическую «столицу» Нигерии Лагос частично закрыли силовики из-за угрозы нападения со стороны вооруженных боевиков, заявил глава местной полиции Абиодун Алаби в ходе пресс-конференции.

Лагос Whytravel.in

По его словам, на окраинах города уже установлены блокпосты, на которых будут досматривать всех желающих въехать в город. Жителей города призвали повысить бдительность и сообщать о подозрительных людях в силовые ведомства. Алаби подчеркнул, что Лагос готов к потенциальной атаке со стороны боевиков.

Тем не менее какие-либо подробности о возможном нападении вооруженных боевиков в полиции Лагоса не предоставили. Однако в ходе пресс-конференции шла речь о некоем вторжении вооруженных неизвестных людей.