Октябрьский район, , 06:36 — REGNUM Против создания национального парка выступили жители Октябрьского района Еврейской автономной области. Они опасаются, что этот статус не позволит им свободно пользоваться природными ресурсами для пчеловодства, охоты, рыбалки и ведения хозяйства, сообщила 18 августа интернет-газета «Набат «.

Протест Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В Приморье экологи выступили против вылова лососевых в реках нацпарка

Создать нацпарк «Помпеевский» пытаются уже третий раз за десять лет, но позиция населения муниципалитета остаётся неизменной. Люди категорически против. Они подчёркивают, что популяция амурского тигра, восстановление которой ставят одной из целью создания нацпарка, и без того растёт.

«Это единственный кусочек земли, который радует и доступен для нас. Он выйдет из-под нашего контроля. Мы не сможем вести здесь промысел. Там и так некоторые места до того заповедные, что на протяжении пятнадцати-двадцати лет даже нога человека не ступала, то есть её нет смысла от кого-то защищать. Эти угодья рачительно используются», — отметил начальник охотничьего производственного участка ООО «Сутара» Юрий Рысин.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный парк «Помпеевский» должен был появиться на территории 162 тыс. га в Облученском и Октябрьском районах ЕАО и включить в себя государственные заказники «Дичун» и «Журавлиный». Соответствующий проект подготовило Минприроды РФ.