Улан-Удэ, , 06:33 — REGNUM В Бурятии на заседании регионального оперативного штаба приняты дополнительные профилактические мероприятия против COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, за неделю заболеваемость выросла вдвое.

Масочный режим Sev.gov.ru

По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Евгении Кузьминой, рост заболеваемости продолжается пятую неделю. Болеют при этом представители всех возрастных и социальных групп.

В соответствии с решением оперштаба масочный режим становится обязательным при посещении медицинских организаций, аптек, социальных учреждений, кинозалов, театров, торговых центров, при проезде в общественном транспорте. Кроме того, маски должны носить зрители массовых мероприятий.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории республики, необходимо обеспечить организацию и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе обязательное использование работниками защитных масок», — отметили в правительстве.