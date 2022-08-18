Улан-Удэ, 18 августа 2022, 06:33 — REGNUM В Бурятии на заседании регионального оперативного штаба приняты дополнительные профилактические мероприятия против COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, за неделю заболеваемость выросла вдвое.
По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Евгении Кузьминой, рост заболеваемости продолжается пятую неделю. Болеют при этом представители всех возрастных и социальных групп.
В соответствии с решением оперштаба масочный режим становится обязательным при посещении медицинских организаций, аптек, социальных учреждений, кинозалов, театров, торговых центров, при проезде в общественном транспорте. Кроме того, маски должны носить зрители массовых мероприятий.
«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории республики, необходимо обеспечить организацию и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе обязательное использование работниками защитных масок», — отметили в правительстве.