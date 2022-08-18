Челябинск, , 06:32 — REGNUM В Челябинской области в августе набирает темпы уборка зерна. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Поле подсолнечника Александр Погожев © ИА REGNUM

В 20 муниципальных районах уже обмолочено 760 тыс. га зерновых и зернобобовых. Это 5,2% всей посевной площади.

Собрано уже 117 тыс. тонн зерна. В 2022 году агнроарии намерены собрать не меньше 1 млн 900 тыс. тонн зерна. Это в два раза больше, чем в 2021-м.

Также предстоит собрать более 250 тыс. тонн масличных культур. Как отмечает глава минсельхоза региона Алексей Кобылин, такого урожая подсолнечника, льна и рапса в регионе ещё не было.