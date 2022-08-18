Арти, Свердловская область, 18 августа, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В Артинском районе Свердловской области три человека пострадали в результате ДТП. Среди них 14-летняя девочка, сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 17 августа «Лексус NX200» на перекрёстке столкнулся с грузовиком «ISUZU», ехавшим по главной дороге.

Несовершеннолетняя находилась в легковой машине. Также там травмы получили 53-летний водитель и 52-летняя женщина. Всех доставили в больницу.

За рулём оказался житель Екатеринбурга, имеющий стаж вождения 23 года. Вместе с супругой и дочерью он ехал в санатории в Башкирии. Все были пристёгнуты ремнями безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Свердловской области случилось 268 дорожных аварий. Погибли 40 человек, а ранены 347. По сравнению с июлем 2021 года все эти показатели выросли.