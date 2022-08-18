Тамбовский район, , 06:24 — REGNUM При столкновении автомобилей УАЗ «Патриот» и Toyota Mark II на автодороге в Тамбовском районе Амурской области погибли два человека, находившиеся в иномарке, трое пострадали. Об этом Госавтоинспекция региона 18 августа сообщает в своём телеграм-канале.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, трагедия произошла утром 18 августа, около 09:00 по местному времени (03:00 мск).

Госавтоинспекция Амурской области «В результате ДТП водитель и пассажир иномарки погибли, три человека, передвигавшиеся в отечественном автомобиле, госпитализированы».

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 18 августа на трассе в Приморском крае столкнулись Toyota Hiace и Toyota Corolla Sрасio. Авария унесла жизни четверых пассажиров автомобилей и одного водителя.

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