Тамбовский район, 18 августа 2022, 06:24 — REGNUM При столкновении автомобилей УАЗ «Патриот» и Toyota Mark II на автодороге в Тамбовском районе Амурской области погибли два человека, находившиеся в иномарке, трое пострадали. Об этом Госавтоинспекция региона 18 августа сообщает в своём телеграм-канале.
По информации ведомства, трагедия произошла утром 18 августа, около 09:00 по местному времени (03:00 мск).
Как сообщало ИА REGNUM, ночью 18 августа на трассе в Приморском крае столкнулись Toyota Hiace и Toyota Corolla Sрасio. Авария унесла жизни четверых пассажиров автомобилей и одного водителя.
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