В Амурской области в ДТП погибли два человека
Тамбовский район, Амурская область, 18 августа, 2022, 06:24 — ИА Регнум. При столкновении автомобилей УАЗ «Патриот» и Toyota Mark II на автодороге в Тамбовском районе Амурской области погибли два человека, находившиеся в иномарке, трое пострадали. Об этом Госавтоинспекция региона 18 августа сообщает в своём телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
По информации ведомства, трагедия произошла утром 18 августа, около 09:00 по местному времени (03:00 мск).
«В результате ДТП водитель и пассажир иномарки погибли, три человека, передвигавшиеся в отечественном автомобиле, госпитализированы».
Как сообщало ИА REGNUM, ночью 18 августа на трассе в Приморском крае столкнулись Toyota Hiace и Toyota Corolla Sрасio. Авария унесла жизни четверых пассажиров автомобилей и одного водителя.