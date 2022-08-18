Буэнос-Айрес, , 06:15 — REGNUM Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста в центре аргентинской столицы Буэнос-Айреса, требуя повышения уровня оплаты труда и пособий по безработице на фоне растущей инфляции, а также ослабления национальной валюты песо. Об этом сообщило агентство Reuters.

Аргентина

Собравшиеся били в барабаны и размахивали флагами профсоюзов. Они прошли по главным улицам столицы, перекрывая автомобильное движение.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа институт статистики и переписи Аргентины объявил, что инфляция по итогам первого полугодия 2022 года в стране составила 46,2%, достигнув максимального уровня за более чем 20 лет.

Чтобы справиться с ростом цен Центральный банк республики повысил базовую ставку Leliq на 9,5 процентных пункта до почти трехлетнего максимума в 69,5%.

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