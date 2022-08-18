Москва, , 06:14 — REGNUM Донецкая Народная Республика и Северная Корея смогут самостоятельно определить формат сотрудничества между странами, так как санкции Совбеза ООН не распространяются на республики Донбасса, заявил глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«На привлечение рабочей силы из Северной Кореи действуют международные ограничения, установленные резолюциями Совета безопасности ООН. Необходимо, однако, учитывать, что они распространяются на государства-члены всемирной организации, каковыми народные республики Донбасса в настоящее время не являются», — заявил он.

Дипломат отметил, что Россия не будет указывать Донецку как выстраивать отношения с Пхеньяном. По словам Ильичева, ДНР и КНДР смогут самостоятельно выбрать наиболее выгодный для них формат взаимодействия. При этом Совбез ООН не может заставить Россию ограничивать сотрудничество между Донецком и Пхеньяном.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Северная Корея признала Донецкую и Луганские Народные Республики. Позднее, в начале августа, глава ДНР Денис Пушилин заявил о ведущихся с Пхеньяном переговорах о привлечение северокорейцев к восстановлению инфраструктуры Донбасса.