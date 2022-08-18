Москва, , 06:05 — REGNUM В четверг, 18 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха до +29… +31 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Москва-река. Жара в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ночь на 19 августа в столице осадки также маловероятны, температура воздуха +16… +18 °C.

Ветер восточный 6−11 м/с, днём ожидаются порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +26… +31 °C днём. Ночью — +13… +18 °C.

В пятницу, 19 августа, днём в столице ожидается +25… +27 °C, по области +23… +28 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +12… +17 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности вновь объявлен в Москве из-за сильной жары.

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