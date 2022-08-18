Токио, , 05:52 — REGNUM Япония безвозмездно выделит властям Молдавии 1 млрд иен (около $7,4 млн) на поддержку украинских беженцев, сообщает пресс-служба японского МИД.

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Предполагается, что на выделенные Токио средства пойдут на оборудование для пяти медицинских учреждений в Кишиневе, которые переполнены из-за частых обращений со стороны беженцев. В частности, медучреждения получат новую технику для диагностики и аппараты искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Румынии назвали общее число украинских беженцев, получивших право на работу в этой стране. По данным румынского министерства труда, работать в Румынии пошли всего 6420 беженцев с Украины. При этом с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины на румынскую территорию въехало более 2 млн украинцев.