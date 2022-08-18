Владивосток, 18 августа, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Ночью 18 августа на трассе в Приморском крае столкнулись Toyota Hiace и Toyota Corolla Sрасio. Авария унесла жизни четверых пассажиров автомобилей и одного водителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

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ДТП случилось на трассе «Уссури», соединяющей Хабаровск и Владивосток. Погибли пять человек, в том числе 14-летняя девочка. Пожилой мужчина, управлявший одним из автомобилей, госпитализирован с травмами.

«До столкновения транспортных средств водитель автомобиля Toyota Hiace допустил выезд на полосу Toyota Corolla Sрасio, что и спровоцировало попытку женщины уйти от столкновения путем выезда на встречную полосу», — отметили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в результате столкновения легкового автомобиля и грузовой «Газели» в Краснодарском крае на трассе «Курганинск — Армавир» погибли пять человек, в том числе трое детей.