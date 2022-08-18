Сакраменто, США, 18 августа, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Электросетевая компания американского штата Калифорния The California Independent System Operator (CAISO) призвала 40 млн калифорнийцев сократить потребление электроэнергии в домах и на предприятиях из-за сильной жары, установившейся в регионе и увеличившей расход электричества до предельных значений. Об этом передает телеканал CNN.

dimitrisvetsikas1969 Жара

В ряде районов Калифорнии температура воздуха превысила 42 градуса по Цельсию. Специалисты предупреждают, что по мере усиления жары нагрузка на энергетический сектор и водную систему будет возрастать.

В CAISO попросили жителей региона как можно меньше пользоваться осветительными приборами и другим электрооборудованием, а также настроить свои кондиционеры на охлаждение помещений на уровне в 26 градусов по Цельсию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянские метеорологи предупредили, что в ближайшие дни температура воздуха на острове Сицилия прогреется до рекордных 45 градусов по Цельсию.