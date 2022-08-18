Новосибирск, 18 августа, 2022, 05:44 — ИА Регнум. На фоне тайваньских событий в информационном пространстве всё чаще звучат темы об эскалации противостояния между США и КНР. Находясь под влиянием беспрецедентного экономического давления стран запада на российскую экономику, разного рода эксперты перекидывают эти параллели на отношения между КНР и Западом. Однако нужно понимать, что «наши западные партнёры» идут на обострение, только когда имеют или думают, что имеют явное преимущество, и в расчёт принимаются стратегии и тактики, которые обеспечивают максимальное преимущество перед условным противником. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«В случае с Китаем, экономика — это его явное преимущество, где китайская экономика на сегодняшний день является главной фабрикой мировой экономики и уникальным звеном в огромном количестве международных производственных цепочек. Другими словами, современное западное общество потребления, которое они называют «цивилизация и прогресс», стало возможным и держится только на относительно дешёвых товарах из КНР. Соответственно, дефицит энергетических ресурсов можно пережить, смирившись с более высокими ценами от альтернативных поставщиков и падением социально-экономического уровня жизни для значительной части своего населения, — уверен Борисов. — В то же время допустить пропажу товаров в обществе потребления сродни настоящему Армагеддону — Запад на такое не сможет пойти, поскольку по многим товарам, особенно в области современной электроники, китайские производители являются безальтернативными поставщиками и в кратко- и в среднесрочной перспективе. Сам Китай тоже не может идти в «ва-банк», поскольку, с одной стороны, является главным внешним держателем государственного долга Запада, а с другой, экономика 1,5-миллиардной страны сильно зависит от экспорта».

Вероятнее всего, подчёркивает эксперт, противостояние Запада с Китаем будет проходить в ценностной плоскости, где основные акценты будут расставляться по линии национально-капиталистических и интернационально-коммунистических ценностей, тем более у запада уже есть в истории положительный опыт такой борьбы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США достигли договоренностей с Тайванем о начале переговоров по торговле. Первый раунд переговоров запланирован на начало осени.

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