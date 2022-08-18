Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Соединенные Штаты достигли договоренностей с Тайванем по началу переговоров о торговле и других экономических вопросах, сообщает агентство Kyodo.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что первый раунд переговоров должен состояться в начале осени. Целью переговоров должно стать заключение договоренностей, которые затронут около 11 сфер в торговле. Конкретное содержание договоренностей будет определяться уже по итогам диалога. Решение о запуске переговоров было принято на фоне курса Вашингтона на укрепление связей с Тайбэем после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США назвал чрезмерными санкции Китая против ряда тайваньских чиновников. До этого Пекин внес в санкционный список семерых должностных лиц Тайваня за сепаратизм.