Вашингтон, 18 августа, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Соединенные Штаты достигли договоренностей с Тайванем о начале переговоров по торговле и другим экономическим вопросам, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Сообщается, что первый раунд переговоров должен состояться в начале осени. Целью переговоров должно стать заключение договоренностей, которые затронут около 11 сфер в торговле. Конкретное содержание договоренностей будет определяться уже по итогам диалога. Решение о запуске переговоров было принято на фоне курса Вашингтона на укрепление связей с Тайбэем после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США назвал чрезмерными санкции Китая против ряда тайваньских чиновников. До этого Пекин внес в санкционный список семерых должностных лиц Тайваня за сепаратизм.