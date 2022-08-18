Владивосток, , 05:30 — REGNUM В Приморском крае в детском летнем лагере «Юнга» после госпитализации 24 детей с признаками пищевого отравления началась прокурорская проверка. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

Дети

На месте произошедшего работает группа прокуратуры Советского района Владивостока, возглавляемая прокурором района Максимом Муравьёвым.

пресс-служба прокуратуры Приморского края «Установлено, что по состоянию на 17 августа общее количество несовершеннолетних в лагере — 261, из них с признаками пищевого отравления в КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2» госпитализированы 24 ребенка».

По информации контрольного ведомства, в детский лагерь для проведения проверки выехали специалисты Роспотребнадзора, были «отобраны необходимые смывы и пробы, обработаны помещения пищеблока». Прокуратура также контролирует ход начавшейся доследственной проверки, которую начали следственные органы.

Аналогичный инцидент в Приморье произошёл в конце июля, когда в летнем лагере «Юность», находящемся в бухте Муравьиная Уссурийского залива, с диагнозом «острый гастроэнтерит» госпитализировали 43 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту массового отравления детей в оздоровительном лагере «Восток» Семёновского района Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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