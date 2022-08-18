Якутск, , 05:27 — REGNUM В отношении якутянина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ за пропаганду терроризма. Мужчину задержали в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе УФСБ по региону.

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По данным следствия, он призывал присоединяться к деятельности украинских националистический бандформирований. Пропаганду житель Якутска осуществлял через соцсеть.

Мужчина заключён под стражу. Он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в августе осуждён житель города Норильска. В он публиковал видеоматериалы, в которых призывал к совершению терактов против военных, сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти.