Кемерово, 18 августа, 2022, 05:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 18 августа на лечении находятся 3265 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 479 новых носителей коронавируса. За это же время 50 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 172 343 случая заражения коронавирусом, 166 524 человека выздоровели, 2554 пациента скончались.