Орегон, США, , 05:24 — REGNUM Гражданина России Дениса Дубникова, который находится под стражей в центре содержания в американском штате Орегон, могут отпустить на свободу при соблюдении ряда условий. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя центра.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил источник, сейчас Дубников находится под стражей, но уже ночью будет освобождён. При этом нет информации о том, будет ли это освобождением под залог.

В документах суда штата Орегон указывае6тся, что гражданин России будет находиться на свободе при соблюдении ряда условий. В частности, он обязуется не нарушать законодательство, как федеральное, так и местное, заранее информировать представителей власти о смене места пребывания и контактных данных, присутствовать на всех заседаниях по своему делу.

Кроме того, Дубников не сможет выезжать за пределы четырёх округов штата Орегон, а также он в обязательном порядке сдаст свой паспорт и другие документы, необходимые для выезда за пределы США. Все перемещения Дубникова будут отслеживаться с помощью устройства, оснащённого GPS-трекером.

Напомним, гражданин России Дубников обвиняется в США в отмывании денег в интересах киберпреступников. Он был по запросу властей США экстрадирован из Нидерландов. Первое заседание жюри присяжных по его делу состоится в октябре текущего года. Если его вина будет доказана, то он может быть приговорён к тюремному заключению сроком до 20 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гражданин России Дубников, экстрадированный в США из Нидерландов, заявил о своей невиновности.

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