Орегон, США, 18 августа, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Гражданина России Дениса Дубникова, который находится под стражей в центре содержания в американском штате Орегон, могут отпустить на свободу при соблюдении ряда условий. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как уточнил источник, сейчас Дубников находится под стражей, но уже ночью будет освобождён. При этом нет информации о том, будет ли это освобождением под залог.

В документах суда штата Орегон указывается, что гражданин России будет находиться на свободе при соблюдении ряда условий. В частности, он обязуется не нарушать законодательство как федеральное, так и местное, заранее информировать представителей власти о смене места пребывания и контактных данных, присутствовать на всех заседаниях по своему делу.

Кроме того, Дубников не сможет выезжать за пределы четырёх округов штата Орегон, а также он в обязательном порядке сдаст свой паспорт и другие документы, необходимые для выезда за пределы США. Все перемещения Дубникова будут отслеживаться с помощью устройства, оснащённого GPS-трекером.

Напомним, гражданин России Дубников обвиняется в США в отмывании денег в интересах киберпреступников. Он был по запросу властей США экстрадирован из Нидерландов. Первое заседание жюри присяжных по его делу состоится в октябре текущего года. Если его вина будет доказана, то он может быть приговорён к тюремному заключению сроком до 20 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гражданин России Дубников, экстрадированный в США из Нидерландов, заявил о своей невиновности.