Стокгольм, 18 августа, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Власти Швеции собираются выделить не менее 30 млрд шведских крон ($2,8 млрд) для помощи населению на фоне резкого увеличения тарифов на электроэнергию, передал телеканал SVT.

riksbank. se Шведские кроны

Средства получит компания-оператор шведских электросетей Svenska kraftnät, которая должна предложить нуждающимся потребителям прямую компенсацию или «другие способы» погашения долга за расход энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стоимость электроэнергии в ряде регионов Швеции достигла 0,77 цента за киловатт-час, что является историческим максимумом для королевства.