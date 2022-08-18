Пекин, 18 августа, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Китай строго предупреждает США не действовать опрометчиво и не усугублять кризис, заявило министерство иностранных дел КНР, подчеркнув, что те, кто оскорбляет Китай, будут наказаны, передает 17 августа газета Global Times.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

Министерство сделало строгое предупреждение в ответ на последние комментарии координатора США по Индо-Тихоокеанскому региону Курта Кэмпбелла по поводу визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на очередном пресс-брифинге, что соответствующие замечания, сделанные высокопоставленным чиновником США, полностью поменяли местами черное и белое и полностью разоблачили бандитскую логику США и подход к власти.

Фарс, созданный Пелоси, никоим образом не повлияет на историческую тенденцию возвращения Тайваня на родину, ни в малейшей степени не повредит международному консенсусу по принципу «одного Китая», не остановит исторический процесс великого омоложения китайской нации. Китайский народ не боится злых духов и непоколебимо защищает свои основные интересы, сказал Ван.

Принцип уважения суверенитета и территориальной целостности в международных отношениях превратится в клочок бумаги, активизируются всевозможные сепаратисты и экстремистские силы, а с таким трудом завоеванные мир и стабильность в регионе будут серьезно подорваны, если Китай решительно не выступит против безрассудных, безответственных и иррациональных действий США, сказал Ван.

По словам Вана, более 170 стран, в том числе 20 глав государств, семь заместителей глав государств, девять глав правительств, министры иностранных дел около 60 стран и более 10 международных организаций, таких как ООН, выразили свою приверженность принципу «одного Китая» и противодействие провокациям США.

Кэмпбелл заявил, что Китай «слишком остро отреагировал» на визит Пелоси и использовал его в качестве предлога, чтобы попытаться «изменить статус-кво» в Тайваньском проливе. Он сказал, что США будут осуществлять стандартный воздушный и морской транзит через Тайваньский пролив в ближайшие недели и что в ближайшие дни они объявят «амбициозную дорожную карту» для торговых переговоров с островом Тайвань, сообщает Reuters.

Статус-кво в Тайваньском проливе, который оставался неизменным на протяжении десятилетий, действительно был нарушен, но не Китаем, а сепаратистскими силами США и Тайваня, сказал Ван.

США пропустили мимо ушей неоднократные предупреждения Китая по поводу визита Пелоси и настояли на том, чтобы идти своим путем. Шаг Пелоси серьезно повредил основным интересам Китая, и Китай, конечно, должен дать решительный ответ, а США должны нести на себе все последствия, сказал Ван, отметив, что США не должны удивляться, поскольку Китай заранее предупредил об этом и имел в виду то, что сказал.

Китай вновь призывает США соблюдать основные нормы, регулирующие международные отношения, касающиеся уважения суверенитета и территориальной целостности других стран и невмешательства в их внутренние дела, прекратить высказывания и действия, которые подрывают основные интересы Китая, и создать необходимые условия для китайско-американского сотрудничества, сказал Ван.