Богота, , 05:04 — REGNUM В центральной части Колумбии после обрушения грунта в шахте на поверхность не смогли подняться не менее девяти рабочих. Об этом Служба гражданской обороны Колумбии 17 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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Служба гражданской обороны Колумбии «Чрезвычайная ситуация возникла из-за обрушения шахты в муниципалитете Ленгуасаке департамента Кундинамарка. Заблокированы девять человек».

По информации ведомства, в настоящее время спасатели и волонтёры пытаются вызволить шахтеров из-под завала.

Напомним, в начале июля при обвале в шахте возле колумбийского города Мармато погибли двое горняков.

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