В Колумбии после обрушения в шахте оказались заблокированы девять горняков
Богота, 18 августа, 2022, 05:04 — ИА Регнум. В центральной части Колумбии после обрушения грунта в шахте на поверхность не смогли подняться не менее девяти рабочих. Об этом Служба гражданской обороны Колумбии 17 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
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Шахта
«Чрезвычайная ситуация возникла из-за обрушения шахты в муниципалитете Ленгуасаке департамента Кундинамарка. Заблокированы девять человек».
По информации ведомства, в настоящее время спасатели и волонтёры пытаются вызволить шахтеров из-под завала.
Напомним, в начале июля при обвале в шахте возле колумбийского города Мармато погибли двое горняков.
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