Сургутский район, Югра, , 05:01 — REGNUM В Сургутском районе (ХМАО) власти помогли обманутым дольщикам получить выплаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Пять обманутых дольщиков из посёлка Федоровского смогли получить выплаты через ДОМ. РФ. Общая сумма выплат составила порядка 10 млн рублей.

Многоквартирный дом с участием дольщиков строился в Фёдоровском с 2013 года. В 2016 году застройщика признали банкротом. Для того, чтобы достроить дом, власти Сургутского района искали инвесторов, которых так и не нашлось. Тогда дольщики с помощью районной администрации обратились в Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства. Три месяца ушло на сбор документации, так как некоторые документы пришлось восстанавливать с нуля.

«По состоянию на 1 августа 2022 года выплаты были дольщиками все получены. На территории Сургутского района больше нет проблемных объектов, строительство которых осуществлялось за счет средств граждан-участников долевого строительства», — сообщил начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельности администрации Сургутского района Максим Васько.

Недостроенным домом сейчас займётся публично-правовая компания «Фонд развития территории».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре к концу 2023 года обманутых дольщиков быть не должно. Такое требование выдвинул полномочный представитель президента России в Уральском федерального округе Владимир Якушев.

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