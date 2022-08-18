Орегон, США, , 04:56 — REGNUM Гражданин России Денис Дубников, экстрадированный властями Нидерландов в США по делу об отмывании денег, заявил в суде о своей невиновности. Это следует из выложенных 17 августа материалов в электронной базе данных суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело Дубникова рассматривается в суде города Портленда в американском штате Орегон. Первое заседание суда состоялось в формате видеоконференции, дело Дубникова рассматривал мировой судья Джоли Руссо.

Указывается, что от подсудимого поступило заявление о невиновности. По данным минюста США, Дубникову предъявлены обвинения в отмывании денег в интересах киберпреступников. Ему было отказано в возможности выйти под залог, жюри присяжных начнёт рассмотрение данного дела в октябре текущего года.

Если вина Дубникова будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстрадиции из Нидерландов в США гражданина России Дубникова по запросу американских властей.

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