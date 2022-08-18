Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Западные страны не спешат вводить новые санкции против России из-за опасения, что эта инициатива не найдет должной поддержки со стороны других государств. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», — отмечает агентство.

Источники указывают, что Западу все сложнее найти поддержку среди других государств для противостояния с Россией. В частности, голосование по резолюции в ООН в марте 2022 года показало, что ряд стран не хочет обострять отношения с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США заявил, что не видит признаков оказания России особой помощи со стороны Китая в обход санкций. По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон заранее предупредил Пекин о последствиях в случае обхода антироссийских санкций.