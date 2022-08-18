Вашингтон, 18 августа, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Западные страны не спешат вводить новые санкции против России из-за опасения, что эта инициатива не найдет должной поддержки со стороны других государств. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», — отмечает агентство.

Источники указывают, что Западу все сложнее найти поддержку среди других государств для противостояния с Россией. В частности, голосование по резолюции в ООН в марте 2022 года показало, что ряд стран не хочет обострять отношения с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США заявил, что не видит признаков оказания России особой помощи со стороны Китая в обход санкций. По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон заранее предупредил Пекин о последствиях в случае обхода антироссийских санкций.