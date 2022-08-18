Пекин, , 04:50 — REGNUM Китай высоко оценивает критику президентом России Владимиром Путиным провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, поскольку позиция Путина демонстрирует китайско-российскую стратегическую координацию на высоком уровне и твердую поддержку, которую обе страны оказывают друг другу по вопросам, касающимся их основных интересов, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает 17 августа газета Global Times.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментарии Вана прозвучали после того, как Путин раскритиковал тайваньский визит Пелоси как «тщательно спланированную провокацию» на 10-й Московской конференции по международной безопасности 16 августа.

Путин раскритиковал визит Пелоси на Тайвань заявив, что это была «не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам»

Высказывания Путина демонстрируют последовательную и твердую поддержку Россией Китая по тайваньскому вопросу с соблюдением «четырех «не», включая непризнание «независимости Тайваня», «двух Китаев» или «одного Китая, одного Тайваня», а также отказ от поддержки членства Тайваня в международных организациях к которому могут присоединиться только суверенные государства, а также запрет на продажу оружия Тайваню, заявил директор Института евразийских исследований Китайского института современных международных отношений Дин Сяосин.

Путин обвинил США в попытке продлить конфликт на Украине в своем вступительном слове на Московской конференции по международной безопасности, заявив, что некоторые западные страны пытаются отвлечь внимание своей внутренней общественности от острых социальных и экономических проблем, перекладывая свои собственные неудачи на Россию и Китай. Дин сказал Global Times, что напряженность в Тайваньском проливе является одной из главных тем Московской конференции по международной безопасности, и стратегическая координация между Китаем и Россией будет усиливаться.